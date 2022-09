Ganhou R$ 400 milhões na loteria, mas não quis cumprir a promessa que fez na adolescência

Imagina estar em um relacionamento desde a adolescência e, poucos meses após o término, ver a outra pessoa ficar milionária do dia para a noite.

Foi o que aconteceu com o jovem Daniel White, de 27 anos, morador do País de Gales, na Europa. Desde a época do colégio ele namorava com Courtney Davis.

Ainda durante o relacionamento, eles prometeram que caso ganhassem na loteria, dividiram o valor do prêmio em família.

Em um determinado dia, a irmã de Courtney comprou um bilhete, que posteriormente foi sorteado, pagando um total de 70 milhões de euros, R$ 400 milhões na cotação atual.

Apesar de terem prometido dividir o valor, a promessa não foi cumprida pela moça. Enquanto Daniel virou motivo de piada entre os amigos.