Descubra o que acontece quando você anda com seu carro na reserva

Até para quem não possui um automóvel, com certeza já deve ter ouvido aquela história de que andar com o carro na reserva pode não ser nada bom para o veículo.

Mas afinal de contas, isso realmente é verdade? A resposta é sim e hoje vamos ter boas razões para não fazer isso.

Antes de tudo, nós entendemos que hoje em dia é bem difícil para qualquer brasilerio andar com o tanque de combustível do carro sempre cheio, já que o preço da gasolina ou do etanol está lá nas alturas.

O problema é que, segundo um grupo de especialistas, conduzir o veículo com a gasolina na reserva pode prejudicar a saúde do carro, ou seja, aquilo que parece ser uma economia, no final pode sair bem mais caro para o motorista.

A recomendação é dirigir com o combustível até o último quarto do tanque.

Afinal, o que acontece quando dirigimos com o carro na reserva?

Segundo especialistas, assim que o veículo mostrar no painel aquele sinal de que precisa abastecer, procure imediatamente um posto de combustível.

Inclusive, quando o carro entra na reserva ele comporta entre cinco e dez litros, o suficiente para encontrar um posto o quanto antes.

Em caso contrário, lutar contra essa reserva, rodando com o carro com pouco combustível, o risco de causar uma pane seca é muito grande!

Isso quer dizer que o motor do veículo para de funcionar, isso inclui também a direção hidráulica e freios também.

E os problemas não para por aí… outros risco é entrar no sistema do automóvel e isso, consequentemente, faz com que o carro não funcione mesmo depois de ter mais combustível.

Além disso, pode acontecer o superaquecimento da bomba elétrica, já que ela é refrigerada pelo próprio combustível.

Sem contar que as sujeiras do fundo do tanque podem entupir os filtros e as bombas.

E para finalizar os problemas, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, ficar com o carro parado na rua por falta de combustível é uma infração média.

Por isso, caro leitor, a recomendação é não andar com seu carro na reserva e caso isso for necessário, mantenha o veículo em uma velocidade média entre 60 e 80 km/h e evite freadas bruscas e acelerações.

