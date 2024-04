6 coisas na vida de pobre que é melhor NÃO aprender a gostar

Alguns dos listados abaixo são o caminho certo para a ruína financeira, melhor não conhecer nenhum deles. Depois que começa, é difícil voltar

Magno Oliver - 18 de abril de 2024

Existem coisas na vida de nós pobres que é melhor NÃO aprender a gostar porque não tem jeito, é caminho sem volta e ruína financeira.

“Deixar de ser pobre”, hoje em dia, é uma trilha muito estreita e complicada para se alcançar e seguir, não é mesmo? Muitas dificuldades precisam ser superadas.

Aliás, o Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade do mundo com predominância de maioria de classe pobre.

Por conta das péssimas condições financeiras, existem algumas coisas na vida que é bom a gente nem aprender a gostar, porque o bolso não consegue acompanhar.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas delas que uma pessoa nasceu na baixa renda não pode pensar em gostar, porque é prejuízo de salário na certa. (Essa matéria contém humor e ironia!)

6 coisas na vida de pobre que é melhor NÃO aprender a gostar

1. Sushi – comida japonesa

O primeiro item da nossa lista é o sushi. Aprender a gostar de dele, e da comida japonesa no geral, é um caminho sem volta. Seu bolso não consegue acompanhar caso você queira curtir bons rodízios, além disso, um combinado no iFood está caríssimo e você precisa reunir as moedinhas para conseguir se satisfazer.

2. Café de qualidade

Um bom cafézinho de qualidade é item para se ficar longe. Em um certo momento, você coenhece uma linha premium master, no outro tem que recorrer ao saquinho moído da feira do bairro, porque o dinheiro não dá mais para sustentar o vício.

É um caminho sem volta: você começa a gostar de boas marcas e não para mais, querendo sempre experimentar boas e novas.

3. Queijos

Já olhou quanto custa um queijo nobre ou um de sabor mediano? É muito caro para nós que ganhamos pouco.

Em um dia, você começa com uma fatia de muçarela, vai passando pelo caseirinho de fazenda, chegando aos importados e é só ladeira abaixo para o bolso. Depois que curte um queijinho brie então, heim? Perigo total para a saúde financeira.

4. Azeite de oliva

O que será que aconteceu com esse produto que tem ficado tão caro no mercado, não é mesmo?

Hoje em dia o preço está nas alturas e é bom aprender a não gostar dele, pois o sabor inigualável só te faz ir atrás dos melhores cada vez mais. Depois que se delicia com uma boa refeição com azeite, seu paladar muda totalmente.

Haja grana para conseguir sustentar os desejos. Fique longe dele também.

5. Vinho

Esse é outro item que merece estar na nossa lista. Você começa com um barato no mercado e quando vê, está fazendo assinaturas de clubes de vinhos e tudo mais. Quer sempre subir a escala, mas o bolso não vai acompanhar nunca.

6. Produtos de qualidade para a pele e o cabelo

Por fim, não tem salário que aguente quando você começa a gostar de produtos de alto nível para a pele e os cabelos. Sua aparência se transforma imediatamente e, nessas horas, a skincare se torna equivalente a nível spa de beleza.

É bom ficar longe, o salário agradece. E aí, tem mais algum item para acrescentar?

