Etanol já pode ser encontrado por R$ 2,79 em Anápolis; confira os mais baratos

Em mais uma semana, o preço médio do etanol apresentou declínio nas bombas de combustíveis e já pode ser encontrado por R$ 2,79 em Anápolis.

Em diversos postos do município o combustível está baixo de R$ 3. O último levantamento do Portal 6, há uma semana, mostrou que os estabelecimentos mais baratos vendiam o etanol a R$ 3,09. Há, portanto, uma redução de 30 centavos em cerca de sete dias.

O corte se dá pela própria redução da gasolina, que se torna mais competitiva e diminui a pressão sobre o etanol, e pelo momento de safra da cana.

Em todo país, conforme pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), apontou um recuo de 4,85% no preço do etanol em todo o país quando se comparado com a semana anterior.

Como Anápolis também registrou essa queda, o Portal 6 separou uma lista com os postos onde o combustível pode ser encontrado com os melhores preços.

1. Posto Anapolino – Avenida Brasil, Centro

R$ 2,79

2. Posto São Cristóvão – Avenida Brasil, Centro

R$ 2,79

3. Grand Posto – Rua Doutor Genserico, Centro

R$ 2,87

4. Auto Posto Benfica – Rodovia GO 222, zona rural de Anápolis

R$ 2, 89

5. Auto Posto Paravíso – Avenida Pedro Ludovico, bairro Paraíso

R$ 2,89

6. Carrefour Comércio e Indústria ltda – Avenida Brasil, Cidade Jardim

R$ 2,89

7. Posto Rezende II – Praça Imaculada Conceição, Vila Santa Maria de Nazareth

R$ 2,89

8. Sena Auto Posto – Avenida Independência, Parque Brasília 2ª etapa

R$ 2,98

9. Auto Posto Cerrado 153 – Rodovia BR 153, zona rural de Anápolis

R$ 2,98

10. Rede Tiradentes Posto VI – Rua Quintino Bocaiuva, Vila Santa Terezinha

R$ 2,98