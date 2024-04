Após 8 dias de espera, família consegue liberação para retirar corpo de mulher do IML em Anápolis

Filhos precisaram procurar Defensoria Pública para conseguir autorização e enterrar a própria mãe

Gabriella Pinheiro - 27 de abril de 2024

IML de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Após 08 dias, uma família conseguiu colocar um ponto final ao luto burocrático e obter uma liberação do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para sepultar o corpo de uma mulher que faleceu no município.

As complicações só chegaram ao fim depois que os familiares procuraram a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO), solicitando uma intervenção extrajudicial.

De acordo com o relato, os filhos da mulher estariam tentando obter a liberação do corpo da mãe desde o falecimento dela, mas sem sucesso.

Conforme o depoimento, uma das filhas da vítima chegou a ir até a unidade de Valparaíso de Goiás para informar que a mãe tinha falecido em Anápolis.

Na ocasião, ela alegou que o IML estaria negando a retirada do corpo, sob justificativa de que não havia um comprovante que atestasse o parentesco entre as duas.

Após a procura no DPE e buscas nos sistemas judiciários, a defensoria conseguiu encontrar uma ação de reconhecimento de maternidade entre as partes, ajuizado na Vara Única da Comarca de Jacinto, em Minas Gerais (MG), em 2023, enviou um ofício ao IML explicando o caso e requisitando a liberação do corpo.

Duas horas depois, a solicitação foi atendida pelo instituto, não necessitando o ajuizamento da ação.