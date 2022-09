Maneiras de ‘sofrer menos’ o calorão que está fazendo em Goiânia

A chegada do clima seco e do ‘calorão’ vêm exigindo dos goianienses uma série de cuidados extras para manter o corpo hidratado e seguro. Para se ter uma ideia da situação, a cidade chegou a registrar, na última segunda-feira (12), 35,5ºC e a umidade do ar em 10%.

Devido às circunstâncias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decidiu emitir um alerta sobre o tempo no estado, com algumas dicas que podem ajudar a população a passar por esse período.

Uma delas é a necessidade de ingerir bastante água, já que o calor tende a fazer aumentar a transpiração e diminuir o volume de líquido no organismo. Por isso, durante o período, é recomendável ingerir mais de dois litros de água por dia.

Outro cuidado é evitar fazer exercícios físicos entre às 10h e 16h – momento em que o Sol está mais evidente e as temperaturas ficam mais elevadas. Para aqueles que gostam de tomar um banho de sol, a exposição em excesso durante esses horários também não é recomendada.

Após o período, os goianienses podem optar por realizar alguma atividade em parques mais arborizados como Areião, no Setor Pedro Ludovico, o Vaca Brava, na Avenida T-10, no Setor Bueno, e o Bosque dos Buritis, na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste.

Ingerir alimentos ricos em água é uma forma de ajudar a manter o corpo hidratado e, de quebra, auxiliar no enfrentamento ao ‘calorão’. Condimentos como: abacaxi, melancia, tomate, alface e pepino são opções que podem diminuir o sofrimento na hora de lidar com as altas temperaturas.

Uma dica para quem quer comprar os alimentos por um preço mais ‘em conta’, é ir na Feira da Serrinha, às terças-feiras das 14h às 20h, ou a do Setor União que acontece às quintas, das 16h às 22h, e domingos, das 06h até 12h.

Na hora de dar uma ‘saidinha’, a recomendação é que a população usem e abusem dos filtros solares, chapéus, bonés e roupas com tecidos mais leves e com cores neutras, que absorvem menos calor.

Já para quem costuma ficar em casa, alguns aparelhos como umidificadores, ar condicionados e até toalhas molhadas podem ajudar na hora de aliviar a sensação.