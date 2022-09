Cidade em Goiás famosa por ser instagramável, cheia de cavernas, cachoeiras e até lagoa azul

Quem acha que o município de Vila Propício, em Goiás, é apenas uma cidade pacata e sem muitas emoções, está enganado. Com uma população com pouco mais de 5 mil habitantes, o local é o segundo maior complexo de cavernas do Centro-Oeste, tendo 50 opções de grutas disponíveis por ali.

Uma das mais conhecidas é a Caverna Samambaia. O nome foi dado devido ao grande volume de água que fica armazenado no lugar durante o período chuvoso, o que facilita o crescimento dessa espécie de planta.

Apesar da riqueza na vegetação, o lugar é considerado de difícil acesso por conta da estrutura rochosa que compõem o ambiente. Para visitar a área é necessário contratar um guia turístico que custa, em média, R$ 70 por dia.

Outra opção para quem está indo visitar pela primeira vez é a Caverna Tubarão. O ambiente é chamado dessa maneira por conta da formação rochosa que lembram gotículas de água.

Por conta disso, é recomendável fazer a excursão junto de um guia para prevenir possíveis acidentes.

Um ponto bastante visitado por ali é a Caverna Três Marias. Por ser de fácil acesso e ter uma superfície plana, a entrada de crianças e idosos é permitida no lugar, sem a necessidade de acompanhamento.

Já para quem busca se refrescar, a Lagoa Azul pode ser uma ótima opção. Além da água morna e da coloração azul, equipamentos de mergulho também são disponibilizados para os turistas que desejam ver de perto a nascente dos peixes.

Vale ressaltar que, para esse passeio, não é necessário a contratação de um guia turístico.