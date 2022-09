Márcio Corrêa defende que os profissionais da saúde tenham aposentadoria especial

Márcio Corrêa (MDB) defende que profissionais que atuam com atendimento direto ao público possam receber a mesma aposentadoria especial que os professores que trabalham em sala de aula.

Segundo o candidato a deputado federal, a categoria enfrenta situações muitas vezes insalubres, além do alto nível de responsabilidade e estresse.

O cálculo para a concessão do benefício seria realizado por meio do sistema de pontuação, que consistem no tempo de serviço prestado somado à idade do trabalhador.

Para Márcio Corrêa, a criação da aposentadoria especial é um reconhecimento pelos trabalhado desempenhado pela categoria no enfrentamento à Covid-19.

“Os profissionais de saúde deram o melhor de si diante da pandemia da Covid-19. Foram os mais expostos ao vírus, foram privados do convívio familiar e trabalharam em cargas horárias extenuantes para salvar vidas”, explica.