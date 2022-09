Os detalhes da mega festa que contou com Diogo Nogueira e outros famosos no Corumbá IV

O último final de semana foi de festa no Lago Corumbá IV, para comemorar o sucesso de vendas do condomínio Aurora do Lago.

É que apenas na primeira etapa, 58% das unidades foram vendidas e várias famílias adquiriram a chance de desfrutar de momentos incríveis e inesquecíveis de lazer.

Para celebrar, foi realizado no local um evento para convidados, compradores e prospects, sendo que a animação musical ficou por conta do cantor Diogo Nogueira e do DJ Jesus Luz. Também estiverem no local os atores Eri Johnson e Adriana Bombom.

A festa, com muito samba e delícias, ocorreu no próprio local onde está sendo construído o maior condomínio da região e deixou todos os artistas e presentes encantados.

A oportunidade foi perfeita para que todos pudessem contemplar as belezas do cerrado e viver uma experiência mágica antes mesmo da inauguração.

Aurora do Lago

Com arquitetura colonial às margens do Lago Corumbá IV, o condomínio Aurora do Lago tem objetivo de oferecer um novo estilo de vida e possibilitar memórias inesquecíveis aos moradores e visitantes, uma vez que se trata de um novo sonho em meio à natureza, repleto de privilégios para famílias que desejam viver o melhor, com exclusividade e segurança.

O empreendimento possui 441 lotes, com até 800 metros quadrados cada. Cercado por área verde, será possível desfrutar de um lazer completo, com clube aquático, salão de jogos, quadras poliesportivas, playgrounds, academia, spa, restaurante, heliponto, bar molhado, parque aquático infantil, praça com área gourmet e deck com vista para o lago interno do condomínio.

O Aurora do Lago dispõe ainda de 402 metros de margem exclusiva para o lago Corumbá IV. Um outro diferencial são as duas rampas de acesso ao lago, proporcionando segurança e praticidade.

Em fase de desenvolvimento, o condomínio exclusivo teve, em apenas três meses, mais de 58% de suas unidades totais vendidas e conta com uma alta previsibilidade de valorização.

Mais informações em www.auroradolago.com.br ou pelo WhatsApp (62) 9 8184-1069.