Quebec Ambiental realiza semana de eventos voltados para profissionais da limpeza pública de Anápolis

Ação conta com palestras sobre segurança no trabalho, saúde mental e atividades para valorização dos colaboradores

Publieditorial - 15 de maio de 2024

(Foto: Divulgação)

Desde o início da semana, a empresa Quebec Ambiental, responsável pela limpeza urbana de Anápolis, vem realizado um grande evento voltado para os profissionais da área, batizado como Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT).

As ações começaram logo na segunda-feira (13) e seguirão a pleno vapor até sexta-feira (17).

No evento, profissionais do setor de limpeza municipal (coletores de lixo, roçagem, varrição, podadores de grama etc) podem acessar gratuitamente as mais diversas atividades oferecidas.

Na segunda, a palestra foi a respeito da importância da prevenção ao câncer de próstata, com a secretária de saúde de Anápolis. Já na terça-feira (14), o assunto foi violência doméstica, tanto para os profissionais homens, quanto para as mulheres.

Nesta quarta-feira (15), a temática abordada foi referente à direção defensiva e ao alcoolismo. Quinta-feira (16), haverá a enfatização sobre primeiros socorros e o encerramento, na sexta-feira (17), será com a palestra sobre saúde mental.

Durante todos os dias, ainda acontecem atividades, como aferição de pressão e glicemia, orientadas pela turma de enfermagem da Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama).

Além disso, a Quebec Ambiental se uniu com à Hinode neste projeto, para oferecer uma manhã de beleza às profissionais envolvidas, com direito à maquiagem, cortes de cabelo e penteados.

O Instituto Mix de Profissões também se juntou nesta causa e sorteou 01 bolsa de estudo de design de cílios e um relógio aos trabalhadores.

Vale ressaltar que, nesta quinta-feira (16), é comemorado o Dia do Gari.