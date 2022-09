Vídeo mostra o que cachorro conseguiu fazer com entregador: “ninguém acreditou”

Um entregador foi ‘vítima’ de uma cilada após um cachorro caramelo ‘furtar’ a marmitex que o trabalhador levava à cliente e as câmeras de segurança registraram todo o momento.

Roseilson Melo estava fazendo as entregas do Restaurante Delícias da Francisca, em Mocajuba (PA), no domingo (11), e no momento em que foi chamar a mulher, deixou a mochila aberta e caiu a encomenda.

No local, havia um cachorro vira-lata, com bastante fome, e ele nem se preocupou com nada. Num piscar de olhos, o animal pegou a marmita sorrateiramente e saiu sem que ninguém o percebesse.

Quando Roseilson entendeu que a marmitex tinha sumido, ele ficou completamente perdido, afinal, não tinha ninguém na rua além dele.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Delícias de Francisca (@delicias_de_francisca)

A cliente saiu para receber o almoço e ficou ainda mais confusa, acreditando que estaria sendo enganada pelo entregador.

Ao G1, o proprietário do restaurante, Tharles Costa, explicou que o funcionário retornou para o comércio muito chateado e perplexo por ter perdido a comida.

A decisão do dono foi retornar à casa da cliente e pedir para verificarem nas câmeras o que poderia ter acontecido. E lá estava o ‘criminoso’ pegando a sacola e saindo com o almoço quentinho.

A história que estava tensa acabou virando motivo de risadas e todos puderam se tranquilizar. Inclusive, Tharles se envolveu tanto com a situação que postou o vídeo no Instagram do restaurante.

E mais, o empresário e o entregador ainda encontraram o animal e fizeram fotos juntos. Veja!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Delícias de Francisca (@delicias_de_francisca)