Esta é a melhor maneira de tirar a sujeira da entrada do seu celular

Tirar a sujeira da entrada do seu celular pode ser crucial para manter a saúde do seu aparelho, isso porque as sujeirinhas acumuladas na entrada do carregador podem dificultar o carregamento do celular, por exemplo.

Mas por que acumula essa sujeira na entrada dos smartphones?

A real é que o contato com poeira, fiapos, umidade e até nossa roupa podem fazer resíduos impregnarem naquele pequeno buraco.

É por isso que realizar essa higienização é tão importante. Mas lembre-se: nada de usar produtos químicos abrasivos, água ou sabão.

Afinal, como tirar a sujeira da entrada do seu celular?

Antes de começar a limpeza é preciso desligar seu aparelho, assim com uma lanterna dê uma olhadinha na entrada e veja se há alguma obstrução causada por uma camada de acúmulo com aspecto pegajoso ao redor das bordas.

Feito isso, com um pano de microfibra ou uma escova de dentes com cerdas macias espane a poeira mais superficial.

Se depois disso você ainda achar suficiente, cheche mais uma vez onde a sujeira está acumulada e com um palito de dente ou uma agulha de crochê fina passe delicadamente dentro da porta para ver se sai algum tipo de sujeira.

Repita esse processo quantas vezes forem necessários até eliminar todos os fiapos e deixar as paredes da entrada limpa.

Para usuários de iPhone, o cuidado tem que ser um pouco maior, porque a porta Lightning pode ser danificada se a raspagem for feita com muita força.

Nesse caso, uma fina camada de algodão, presa no palito, ou cotonete seco, podem ajudar a amaciar o contato das duas superfícies.

Para finalizar, você pode embebedar um cotonete com álcool isopropílico e passar delicadamente na entrada do conector.

Basicamente, o algodão absorve a sujeira, uma vez que o produto ajuda a amolecer a crosta. Aguarde ao menos meia hora antes de ligar o celular ao carregador.

