A fim de dar mais tranquilidade e privacidade para os usuários do aplicativo, uma forma de impedir print de mensagens enviadas no WhatsApp está em desenvolvimento pela plataforma.

Com a mudança, os mensageiros poderão sentir mais tranquilidade na hora de enviar alguma mensagem ou conteúdo, sem terem medo de serem capturados eternamente no celular do outro.

Ficou curioso sobre o recurso? Leia a matéria e fique por dentro de como funcionará a nova atualização.

Esta é a forma de impedir print de mensagens enviadas no WhatsApp

Em mais uma novidade, o WhatsApp pretende agora impedir print de mensagens enviadas no aplicativo no intuito de garantir a segurança dos usuários na plataforma.

A função ainda está na fase de desenvolvimento, mas, muito em breve, será lançada pelo aplicativo e dará mais privacidade durante as conversas.

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, o bloqueio na captura de tela para visualização de imagens e vídeos foi detectado pela primeira vez no iOS e, agora, está chegando ao Android.

Apesar de ser algo novo, a funcionalidade é bastante parecida com o que já se tem em aplicativos de pagamento como o Google Pay, por exemplo, que impede a captura de tela em determinados celulares e locais.

Embora a empolgação para experimentar a nova ferramenta seja muita, o recurso de bloqueio de captura de tela para mensagens de visualização única ainda não está disponível para testadores beta.

Ou seja, para os ansiosos de plantão, é melhor esperar, pois ainda demora um tempo para que a novidade esteja à disposição de todos.

