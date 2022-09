Santa Casa de Anápolis inaugura ambulatório com capacidade para atender 5 mil pessoas por mês

A Santa Casa de Misericórdia inaugurou nesta sexta-feira (16), em Anápolis, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que conta com capacidade para atender cerca de 5 mil pacientes por mês.

Contando com um investimento em torno de R$ 500 mil, Padre Clayton Bergamo, Diretor Geral do AME, afirmou que a finalidade do ambulatório é conseguir atender, totalmente pelo SUS, todos os pacientes não hospitalizados que precisem de exames e consultas.

O padre ainda ressalta que “tudo isso é por um lado, para trazer melhor qualidade de assistência para o paciente hospitalizado e segundo, para ganhar área dentro do hospital para ampliar o número de leitos”.

O gestor aponta que a estrutura recém inaugurada permite que a unidade de saúde realize até 60 mil exames por ano, abrangendo todas as especialidades.

“Serão realizados aqui exames laboratoriais em todos os sentidos. Patológicos, bioquímicos, genéticos. 100% dos exames que são cobertos pelo SUS serão atendidos aqui”, afirmou.

Por mais que a primeira etapa tenha acabado de ser inaugurada, os planos já são de investir cerca de R$ 1 milhão para a ampliação.

Segundo Padre Clayton Bergamo, o investimento será maior por demandar mais do que foi necessário nesta primeira reforma.

Isso porque a ampliação envolve a reforma de consultórios para que o ambulatório possa também contar com consultas nas mais diversas áreas médicas.

“Nós teremos obstetras, pediatras, ortopedistas, oncologistas, cirurgiões em geral e assim por diante”, revelou.

Além disso, o diretor geral ainda destacou que também será preciso reformar o ponto de embarque e desembarque de pacientes, assim como um investimento para transferir o banco de leite da Santa Casa para o AME.

O Ambulatório Médico de Especialidades está localizado na Rua do Carmo, no bairro Jundiaí, e conta com o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 17h.