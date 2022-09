Jogou na loteria, ganhou mais de R$ 5 milhões, mas cometeu erro e quase ficou sem o prêmio

Imagine ganhar na loteria e perder o prêmio por jogar o bilhete fora? Isso quase aconteceu com uma mulher, nos Estados Unidos.

A norte-americana comprou uma raspadinha e não percebeu que havia acabado de faturar o equivalente a R$ 5,25 milhões.

Após adquirir o bilhete, ela saiu do estabelecimento onde ela havia comprado o jogo e ao entrar no carro, colocou o papel na lixeira do automóvel, pensando ter perdido a ‘bolada’.

Por sorte, antes de descarta-lo ela decidiu conferir mais uma vez em um scanner de posto de gasolina e conseguiu resgatar o valor obtido.

Ao site da loteria do estado onde ela reside, Missouri, a mulher afirmou que teve a ideia de parar no local para verificar se não estava jogando fora o bilhete ganhador.

“Eu não podia acreditar que isso era real. Achei que talvez estivesse errado, mas continuava dizendo que eu era a vencedora. Ganhei um milhão de dólares”, comemorou.