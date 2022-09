OAB vai atuar ao lado do Geacri no combate a crimes de ódio em Anápolis

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Anápolis vai trabalhar em conjunto com o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) no combate aos crimes de LGBTIfobia.

Ao Portal 6, o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Anápolis, Alex Costa, destacou que a defesa da comunidade como um todo é uma das funções sociais dos advogados e defensores.

A comissão acompanhará investigações do Geacri e vai oferecer uma espécie de assistência para as vítimas de intolerância.

“Estamos prontos para acolher essas vítimas e também fazer orientações jurídicas de forma gratuita”, afirmou Alex Costa.

“Recebendo esses relatos de casos de violência, de agressão, de LGTIfobia, de racismo, nós orientamos a registrar um boletim de ocorrência, que é a notícia crime na delegacia especializada na Geacri, e damos toda a orientação jurídica para que a vítima possa entender como que funciona a persecução penal”, completou.

Alex Costa aponta que o colegiado da OAB assume a responsabilidade de proteger e garantir os direitos da comunidade, de modo que todos possam ter acesso ao serviço sem precisar se dirigir para Goiânia.

O presidente da comissão ainda reforça que a criação de uma delegacia especializada na cidade ainda traz uma maior sensação de segurança para as classes mais invisibilizadas, uma vez que terão um meio para conscientizar a população e reprimir os crimes cometidos.