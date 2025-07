Construtoras interessadas em construir moradias populares procuram Prefeitura de Anápolis

Empreiteiras de dentro e fora da cidade se preparam para participar do chamamento do programa Construindo Sonhos

Samuel Leão - 17 de julho de 2025

Imóveis do Minha Casa Minha Vida (Foto: Ilustração/Ricardo Stuckert/PR/ Agência Brasil)

O Construindo Sonhos, programa habitacional da Prefeitura de Anápolis, caminha para uma nova etapa. A expectativa é que o edital de chamamento público seja lançado nos próximos meses, mas o movimento entre as construtoras já começou.

Rápidas apurou que empreiteiras tanto da cidade quanto de fora já procuraram a Administração Municipal para buscar mais informações e demonstrar interesse formal.

A Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente mapeou 35 áreas com capacidade para 6.500 unidades habitacionais.

Outras estão em fase de estudo e devem ser incluídas para que a meta de 10 mil moradias populares prometidas pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) em campanha seja alcançada.

Por que as construtoras querem tanto participar?

O plano da Prefeitura de Anápolis é iniciar com a contratação de 2 mil unidades nesta primeira fase. O restante será executado de forma escalonada ao longo dos próximos quatro anos.

Além da dimensão do projeto — que garante contratos de grande porte —, o pacote de incentivos oferecido pelo município torna o programa ainda mais atrativo.

As empresas contarão, por exemplo, com isenções de tributos e taxas municipais durante a construção e receberão os terrenos como contrapartida ao final da obra.

Outro fator decisivo é que os imóveis deverão ser financiados pelo Minha Casa Minha Vida, o que dá segurança às empreiteiras quanto ao recebimento dos valores, já que os recursos vêm diretamente do programa federal.

Do ponto de vista comercial, o modelo também favorece as construtoras: as moradias serão destinadas a famílias de baixa renda, com entrada gratuita e parcelas acessíveis, o que reduz o risco de inadimplência.

Pela lei aprovada em maio na Câmara Municipal, poderão participar da seleção famílias com pelo menos três anos de residência em Anápolis, inscritas no Cadastro Único e em situação de vulnerabilidade social — com prioridade para mulheres vítimas de violência e mães solo com filhos.

Escândalo no programa de bolsas de medicina serve de lição

Um dos esforços a cargo do serviço social da Prefeitura de Anápolis é evitar fraudes no CadÚnico, como ficou evidente na gestão passada com o recente escândalo no Graduação, com alunos ricos de medicina.

Os inscritos para participar do novo programa habitacional também passarão por avaliação criteriosa, a fim de evitar esse tipo de crime.

Ficou estranho, para dizer o mínimo

Uma notável queda na qualidade dos stories do prefeito Márcio Corrêa foi notada por colegas da imprensa.

O pior, no entanto, foi a gafe de confundir o deputado federal Célio Silveira (MDB), de quem o prefeito é amigo de longa data, com o ministro do Turismo, Celso Sabino (UB), que é muito mais novo, usa óculos e tem fartos cabelos.

Além da troca inusitada, também causou estranheza a menção a obras de infraestrutura como responsabilidade direta do Turismo, quando, na prática, essa não é a atribuição principal da pasta — mesmo com secretarias vinculadas que atuem de forma complementar.

Cassação de prefeito e vice de Turvânia aumenta alerta entre ex-mandatários

Os processos de cassação de mandato de prefeitos e vices eleitos com irregularidades constatadas em 2024 estão afetando também os antecessores nos cargos.

Prova disso é o que aconteceu em Turvânia, com o ex-mandatário Fausto Mariano (UB).

Ultra popular entre a população, ele elegeria seus afilhados sem precisar correr tantos riscos. Mas quis.

O resultado glorioso agora virou revés: ele também está inelegível por 8 anos por ter atuado como coordenador de campanha de Jadir Dias (PSD) e do vice, Geraldo Vasconcelos (MDB).

A punição também ocorreu por conta da distribuição de cargos, conforme denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Vivian Naves adere à pauta progressista e quer aprovar projeto de diversidade na Alego

Quem pensa que a deputada Vivian Naves (PP) é ultra-conservadora talvez esteja enganado.

Um projeto dela que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) quer obrigar instituições públicas e privadas a adaptarem seus cadastros e formulários às diversas configurações familiares existentes.

Na prática, beneficia quem tem dois pais ou duas mães, que passariam a ser reconhecidos como tal nesses documentos.

O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob a relatoria de Veter Martins (UB). A conferir.

Nota 10

Para a Agência Goiana de Regulação (AGR), que enfim lançou edital recriando linhas de transporte semiurbano saindo de Anápolis para cidades como Goianápolis, Abadiânia, Vianópolis, Padre Bernardo e Inhumas.

Nota Zero

Para a Equatorial, pelas quase diárias quedas de energia no condomínio Grand Trianon, em Anápolis. Acontecem de dia, à tarde e à noite.

