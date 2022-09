Últimos dias para ir ao cinema em Goiás pagando apenas R$10; veja os filmes em cartaz

A “Semana do Cinema”, campanha idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e que busca celebrar o retorno do público as salas após a pandemia, está nos últimos dias.

Em Goiás, as redes Cinemark, Cinemais, Moviecom e Cinépolis aderiram a campanha. Os filmes podem ser vistos nas cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida e Catalão.

O término está marcado para o dia 21, na próxima quarta-feira. Os ingressos estão sendo vendidos pelo preço de R$ 10 e R$ 29 no combo com pipoca e refrigerante.

Dentre os filmes que estão em exibição estão Homem Aranha Sem Volta Pra Casa – Versão Estendida (12 anos), Thor – Amor e Trovão (14 anos), Minions 2 (Livre), Não, Não Olhe (14 anos) e Orfã 2 (16 anos).

Para quem gosta de cinema nacional, são as comédias “Minha Família Perfeita” e “Uma Pitada de Sorte”, com classificação de 12 e 10 anos, respectivamente.

A programação completa com todos os filmes e horários podem ser conferidas diretamente no site das redes.