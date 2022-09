Após dois anos de pausa, Goiás Fashion Week volta com show e celebridades na passarela

A semana de moda goiana começa nesta terça-feira (20), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Essa é a 15º edição do Goiás Fashion Week, que deve se estender até o dia 24 de setembro.

Por conta da pandemia, o evento não acontece desde 2020. Serão quatro dias de desfile, no quinto será o encerramento com shows banda Costa Gold e DJs que começa a partir das 19h.

Estarão presentes na ocasião marcas nacionais e regionais, além disso, celebridades como Gabi Martins, Evandro Soldati, Helen Ganzarolli, Thays Jube, Henri Castelli e diversos outros nomes de destaque vão estar na passarela.

Alunos do curso de bacharelado em Design de Moda da Universidade Federal de Goiás (UFG), também desfilarão coleções pocket. Elas são criadas com tecidos cedidos pela Canatiba Têxtil fomentando o crescimento do mercado de design goiano.

Além dos desfiles, os amantes da moda terão acesso a palestras ministradas por pessoas de peso da área, como o estilista Ronaldo Fraga (MG), a consultora de imagem Silvia Scigliano (SP) e o jornalista Fernando Lackman (DF).

No evento, vários artistas visuais irão expor obras ao ar livre e o público poderá degustar gastronomia moderna no Jardim das Delícias durante todos os dias.

Os ingressos para assistir a exposição de moda são cedidos pelas marcas participantes, como cortesia. Já para o dia 24, no encerramento, com os shows musicais, a entrada pode ser adquirida pelo site Sympla.