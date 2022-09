Casal ganha R$ 20 milhões na loteria e mulher toma atitude questionável após colocar a mão no dinheiro

A história de um casal que ganhou US$ 4,2 milhões na Loteria Nacional do Reino Unido (mais de R$ 22 milhões) e se separou logo depois tem dado o que falar na internet.

Isso porque Kirk Stevens, o ex-marido de Laura Hoyle, tornou público o abandono da mulher, que nem pensou duas vezes antes de o deixar e levar absolutamente toda a riqueza da dupla.

Um ano e meio após colocar a mão no dinheiro, a esposa rompeu com Kirk, mudando-se para uma mansão, avaliada em US$ 650 mil (quase R$3,5 milhões ), levando ainda toda a fortuna, apesar do cheque estar em nome dos dois.

“Laura havia me dito que viveríamos uma boa vida se ganhássemos, agora ela se foi. Ela pegou tudo e levou com ela. Até nossos 2 cachorros”, explicou.

Ele contou ainda que o pedido de casamento aconteceu quando receberam o prêmio, devido à enorme felicidade. Porém, nunca imaginou que pudesse ser deixado assim.

“Eu até a pedi em casamento, com o consentimento dos pais, mas notei que a cada dia ele se afastava mais de mim”, disse.

Por fim, falido e abandonado, Kirk afirma que deseja receber apenas uma pequena parcela da riqueza, já que também possui direitos, mas que não a incomodará mais.

“Só quero uma porcentagem do que ganhamos, 10%. Se continuar me pagando mil libras por mês, ficarei feliz em ir embora sem dizer nada ou tomar medidas legais. Ela nem mesmo você vai notar porque vai ficar com muito mais”, destacou.