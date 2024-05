6 profissões que ganham pouco no Brasil, mas fazem muito dinheiro lá fora

Veja agora quais são essas carreiras secretas com faturamentos bem interessantes em outras regiões do mundo

Magno Oliver - 08 de maio de 2024

Existem algumas profissões que não parecem, mas ganham pouco mais de alguns salários mínimos por mês no Brasil e muita gente nem imagina como é lá fora.

Muitas vezes, a aparência que algumas profissões transmitem pode enganar quando se trata do salário, plano de cargos e estruturação de segmento de trabalho.

Enquanto algumas profissões parecem glamurosas por fora, por dentro podem oferecer salários bem abaixo do esperado no mercado de trabalho. Mas fora do Brasil a coisa não é bem assim.

6 profissões que ganham pouco no Brasil, mas fazem muito dinheiro lá fora

1. Garçom/Garçonete – Brasil R$ 1520,00 – EUA ( US$ 4.438 – R$ 23.450,00 aproximadamente)

O trabalho árduo, simpático e exigente do garçom/garçonete nem sempre se traduz em uma remuneração satisfatória e condizente. Assim, a virada financeira de chave para esse ramo fora do Brasil é impressionante. Na falta de bons profissionais, o mercado tem investido alto em remunerações. Enquanto no Brasil a remuneração tem sido de R$ 1520,00 mensais, nos EUA, por exemplo, o pagamento inicial é de US$ 4.438 (R$ 23.450,00 aproximadamente).

2. Auxiliar de limpeza – R$ 1518,00 – EUA (US$ 2.763,00 – R$ 14.822,00 aproximadamente)

O trabalho pesado, cansativo e geralmente subestimado dos auxiliares de limpeza muitas vezes é mal remunerado onde moramos. Apesar de sua importância para manter ambientes limpos e seguros aqui, seus salários lá fora são bem interessantes. As chamadas “house cleaners”, pessoas especialistas em limpeza batem o remuneratório mensal de (US$ 2.763,00 – R$ 14.822,00 aproximadamente)

3. Manicure / pedicure – R$ 1718,00 – EUA (US$ 3.602,00 – R$ 18.822,00 aproximadamente)

As profissionais brasileiras da área podem não ser bem remuneradas por aqui, mas lá fora a grana corre solta. O mercado fora do Brasil tem pagado bem bons profissionais. Nos EUA, por exemplo, as “nail technicians” recebem cerca de(US$ 3.602,00 – R$ 18.822,00 aproximadamente)

4. Barbearia – R$ 1420,00 – Portugal ( €1.800 – R$ 9.822,00 aproximadamente)

O profissional especialista em barba, cabelo, bigode e sobrancelha pode não ser bem remunerado no Brasil, mas lá fora o mundo é outro. Em Portugal, o serviço de barbearia tem rendido a seus profissionais € 1.800 (R$ 9.822,00 aproximadamente)

5. Cuidadores de idosos – R$ 1420,00 – Alemanha ( €2.500 – R$ 13.639,00 aproximadamente)

A terceira idade precisa de cuidados e atenção especial. Só que aqui no Brasil, essa atenção não tem sido bem dada a seus profissionais, financeiramente falando, só lá fora. Na Alemanha, essa classe recebe bem. Cerca de €2.500 ( R$ 13.639,00 aproximadamente)

6. Enfermeiros – R$ 3.384,29 – Europa (€ 3.218 – R$ 17.552,97 aproximadamente)

Enquanto o piso salarial da enfermagem (R$ 3.384,29) não é devidamente regularizado no Brasil para R$ 4.750, lá fora os ganhos na área são para lá de interessantes. Na Europa, a remuneração base inicial é de € 3.218 – R$ 17.552,97 aproximadamente.

