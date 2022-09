Pensando que estava com espinha, jovem vai ao médico e passa por cirurgia de emergência após diagnóstico

Um homem decidiu compartilhar no TikTok a história tensa que viveu recentemente, após perceber um pequeno caroço no rosto e descobrir o pior. O caso viralizou.

Alonso Castillo explicou no vídeo que, inicialmente, acreditava que estaria com uma espinha na região lateral da face. Porém, percebeu que o carocinho estaria aumentando de tamanho.

Assustado, ele preferiu buscar uma opinião médica. Nesta ocasião, Alonso descobriu que estava com um abscesso gorduroso e foram receitados medicamentos para o tratamento.

No entanto, o problema não foi resolvido e ainda piorou. Em uma nova biópsia, o paciente foi diagnosticado com um cisto no rosto, um tumor benigno.

Alonso foi submetido a uma cirurgia de emergência para retirar o tumor e ainda foi revelado a presença de alguns nódulos na garganta dele.

“O da parótida é um tumor benigno. Já me deram o resultado da biópsia. O da minha cabeça acabou sendo um histiocitoma. Mas Deus em primeiro lugar, tudo vai ficar bem”, desabafou na rede social.

