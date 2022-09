Empresa está ofertando até 70% de desconto em mais de 2 mil propriedades em Goiás

O outlet imobiliário Resale realiza neste mês a venda direta ou leilão de 2.016 imóveis em Goiás. A empresa atua na venda de casas, apartamentos, lotes e salas comerciais retomados por instituições financeiras, e oferece descontos de até 70% sobre o valor de avaliação.

No estado, os valores variam entre R$ 10,7 mil e R$ 1,2 milhão. A Resale, no entanto, tem ofertas em todas as regiões do país, com destaque para São Paulo e Paraíba, onde é possível comprar um imóvel até 88% mais barato.

Uma das propriedades é uma casa residencial em Anápolis, com quatro suítes, duas vagas de garagem, duas varandas e quatro salas, em uma área de 301,27 m². A casa é ofertada por R$ 484.500, o equivalente a 35% abaixo do valor de mercado.

Em Valparaíso de Goiás, uma casa com dois dormitórios, uma cozinha e uma área privativa de 63,72 m², está sendo ofertada por R$ 39.159 – valor 70% menor que o da avaliação. Outro imóvel é uma residência em Goiânia, com três dormitórios e área construída de 306,5 m². A propriedade tem lance inicial de R$ 293.154, cerca 35% inferior ao valor de mercado.

Um apartamento residencial localizado na Cidade Ocidental, com 2 dormitórios e uma área privativa de 49,84 m², também tem valor atrativo. A propriedade tem desconto de 48% sobre a avaliação, somando o valor de R$ 58.205.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação. É recomendado se ater às características do imóvel, uma vez que as propriedades disponíveis são bens retomados, que podem estar ocupados por terceiros.