Paraná Pesquisas/Portal 6: Caiado tem o governo aprovado por 71,2% dos goianos

Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta terça-feira (20), aponta que 71,2% dos goianos aprovam o governo de Ronaldo Caiado (UB), candidato à reeleição.

O levantamento foi a campo entre os dias 15 e 19 de setembro e ouviu 1.540 eleitores.

A pesquisa é a primeira divulgada pelo instituto desde o início da propaganda eleitoral no rádio e televisão, no dia 16 de agosto.

O porcentual representa um aumento de 4,3% em relação ao levantamento de agosto e 6,7% se comparado ao de junho.

23,6% dos entrevistados dizem não estarem satisfeitos com o governo Caiado. Uma queda de 3,9% e 6,5% em comparação às pesquisas de agosto e junho, respectivamente.

Conforme a Paraná Pesquisas/Portal 6, a aprovação é maior entre mulheres, com 73,4% e entre eleitores com maior de 60 anos, com 79,7%.O levantamento está registrado no TSE sob o nº GO-09247/2022.