Paraná Pesquisas/Portal 6 para o Senado em Goiás: Marconi, 22,1%; Delegado Waldir, 15,8%; Wilder, 7,5%

Levantamento do Paraná Pesquisas/Portal 6 para Senado em Goiás, divulgado nesta terça-feira (20), mostra o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) à frente com 22,1% das intenções de voto, seguido de Delegado Waldir (UB) com 15,8%.

Depois aparecem Wilder Moraes (PL) com 7,5%, João Campos (Republicanos) com 6,8% e Alexandre Baldy (PP) com 4,9%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais, eles estão empatados tecnicamente.

Aparecem ainda na lista os candidatos Vilmar Rocha (PSD) com 3,9% e Denise Carvalho (PCdoB) com 3,2%. Manu Jacob (PSOL) tem 1%, Leonardo Rizzo (NOVO) tem 0,7% e Antônio Paixão (PCO) tem 0,5%.

A parcela dos que não sabem ou não respondeu corresponde a 19%. Brancos ou nulos somam 14,5%.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores entre os dias 15 e 19 de setembro, com 16 anos ou mais distribuídos em 56 municípios.

O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-09237/2022.

Intenção de voto estimulado para o Senado em Goiás

