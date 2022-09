UniEVANGÉLICA abre inscrições para MBA e Pós-Graduação

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA acaba de abrir as inscrições para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu para Direito Civil e Processual Civil, Direito Ambiental e Direito Agrário, Saúde Estética Avançada, bem como MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças Corporativas. As inscrições para os cursos, que há mais de 50 anos são reconhecidos por sua excelência, podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3zL7Qo8.

A pós em Direito Civil e Processual Civil tem duração de 21 meses e é feita se forma virtual. O objetivo do curso é qualificar e especializar o profissional propiciando aos pós-graduandos um espaço de debate amplo e aberto, no que tange às questões relevantes no âmbito do direito civil e processo civil contemporâneo, sob as luzes do novo Código de Processo Civil e do atual ordenamento material no âmbito civil. O curso é voltado a Advogados, Juízes, Promotores de Justiça, Procuradores, Professores Universitários, Bacharéis do Direito ou com curso superior em outras áreas, outros Agentes do Direito. Outra opção para profissionais desta área é a pós em Direito Ambiental e Direito Agrário. Ao longo de 19 meses, o curso traz um aprofundamento sobre o segmento, aproximando as demandas cotidianas de trabalho com a possibilidade de aplicar os conhecimentos obtidos no curso.

Já a Pós-graduação em Saúde Estética Avançada é realizada de forma semi-presencial e tem duração de 18 meses. Voltado a Tecnólogo em Estética e Cosmética; Bacharel em Biomedicina; Enfermagem; Fisioterapia; Nutrição; Educação Física; Farmácia e Biologia, o curso propicia o aprendizado e desenvolvimento de protocolos personalizados para cada paciente, através de uma anamnese de excelência, de forma ética e consistente. Para se ter ideia, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o mercado de beleza e estética cresceu 527% no Brasil, nos últimos 5 anos. Com este crescimento e exponencial, abre-se oportunidades de carreira para o profissional que deseja atuar com a saúde estética e corporal.

Por fim, o MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças Corporativas, oferece a oportunidade de se ampliar a capacidade no desenvolvimento de análises contábeis, diagnósticos financeiros e estratégias organizacionais. Com 18 meses de duração, o curso é voltado a profissionais e executivos que desejam se tornar especialistas em Perito Contábil, Auditor, Controller, gestores e profissionais da área de finanças e contabilidade, em geral.

Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp por este link https://bit.ly/3zL7Qo8