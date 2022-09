Sem sombra de dúvidas quando você pensa em profissões que ganham muito dinheiro, a primeira coisa que vem em sua mente são os médicos e engenhoso, não é mesmo?

Pois bem, hoje viemos te provar o contrário e mostrar que existem muitas especialidades escondidas debaixo do tapete, mas que pagam muito bem!

As 6 profissões que ganham muito dinheiro e são pouco reconhecidas:

1. Marketing

Começando nossa lista das profissões, a área de marketing pode ser controversa.

Isso porque, existem muitos profissionais que ganham muito e outros que não possuem salários muito altos.

No cargo de Especialista em Marketing Digital se inicia ganhando R$ 3.831,00 de salário e pode vir a ganhar até R$ 6.577,00.

2.Serviços gerais

Muita gente encara os trabalhadores dessa área como apenas um “bico”, mas a real é que os “maridos de aluguel” ganham muito bem!

Existem profissionais que conseguem receber mais de R$ 800 por dia trabalhado, se tiverem uma cartela de clientes interessante.

3. Professor universitário

Com um salário que gira em torno de R$ 4.207, o professor do ensino superior trabalha por poucas horas por dia, alcançando uma jornada semanal de 16 horas.

No entanto, infelizmente o profissional não é muito reconhecido e não possui o seu mérito.

4. Fonoaudiólogo

O fonoaudiólogo em especial o de disfagia é habilitado para diagnosticar e realizar o tratamento de pacientes que possuem disfagia, ou seja, qualquer dificuldade para engolir alimentos, líquidos ou saliva.

A jornada de trabalho semanal na carreira é de apenas 12 horas e os salários giram em torno de R$ 3.141. Mas infelizmente, pouco se fala sobre a importância dessa área no mercado.

5. Enfermeiro

A luta pelo reajuste salarial dos profissionais da enfermagem chegou até mesmo a se tornar motivo de grande polêmica nacional, chegando a uma solução no último mês de julho.

E por mais que ao longo de anos, os profissionais dessa área recebiam pouco, recentemente a classe atingiu uma base mais justa de R$ 4.700.

No entanto, ainda é uma classe pouco reconhecida.

6. Editor de vídeo

Por fim, nos últimos anos os editores de vídeos conquistaram mais espaço no mercado de trabalho, mas ainda assim não possuem todo mérito que merecem.

Para atuar na área basta o profissional contar com o conhecimento necessário do trabalho com edição e possuir um bom equipamento de serviço, assim como os programas certos.

Os salários para os editores de vídeo podem ser superiores à R$2.742.

