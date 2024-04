6 coisas que só ricos compravam antigamente e hoje quase todo mundo tem

Atualmente esses produtos são comuns ou até considerados ultrapassados, mas antigamente só a elite podia comprar, de tão caros que eram

Magno Oliver - 30 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Phone Arena)

Antigamente, existiam alguns itens que só ricos usavam, pois tinham requinte, garbo, elegância e custavam uma grana muito alta para a época.

Por conta do baixo poder aquisitivo da população, algumas coisas que costumavam ser exclusivas para os ricos no passado, agora são acessíveis para uma parte significativa da população.

1. Televisões de 29 polegadas

No passado, as televisões de tela grande eram consideradas um símbolo de status e eram acessíveis apenas para os mais ricos.

Hoje em dia, os avanços tecnológicos e a produção em massa tornaram as TVs de tela grande acessíveis para a maioria das pessoas. Um ícone da época eram as televisões de 29 polegadas. Atualmente, já existem modelos maiores e melhores ainda que essas versões antigas.

2. Carro popular

Um carro era considerado artigo de luxo, um privilégio exclusivo dos ricos. No entanto, hoje em dia, muitos modelos de alta qualidade e tecnologia já estão disponíveis em faixas de preço mais acessíveis e que colocam até mesmo os itens de luxo da época no chinelo.

3. Computadores pessoais

Nos primórdios da criação da internet, os computadores eram extremamente caros. Não existiam tablets, notebooks e tudo era no modelo tradicional PC de mesa.

Assim, eram acessíveis apenas para empresas e pessoas muito endinheiradas. Hoje, os computadores pessoais se tornaram itens comuns que foram parar na palma da mão dos usuários tamanha evolução.

4. Conseguir viajar de avião

Conhecer um aeroporto ou mesmo conseguir viajar de avião era algo muito luxuoso e caro no passado. Uma condição reservada unicamente para pessoas com boas condições.

Com o tempo, o crescimento da indústria de aviação, a competitividade e o surgimento de novas companhias aéreas tornaram as viagens aéreas mais acessíveis para uma parcela maior da população. Hoje todo mundo pode andar de avião, mas no passado isso era luxo.

5. Telefones celulares

Os primeiros telefones celulares eram dispositivos caros e volumosos. Não eram tão acessíveis como hoje. Assim, eram produtos disponíveis apenas para pessoas com alto poder aquisitivo. Hoje em dia, os smartphones são amplamente acessíveis e quase indispensáveis para muitas pessoas em todo o mundo.

6. Ter internet de qualidade em casa

Por fim, esse tópico fala de privilegiados. No início, o acesso à internet era limitado a instituições educacionais e empresas, sendo muito caro para uso doméstico. Assim, com o avanço da tecnologia e a popularização dos serviços de internet, o acesso à rede se tornou muito mais acessível, difundido e vários lares brasileiros puderam conquistar acesso. Você se lembra da internet discada ou via rádio? Que canseira que eram no funcionamento, não é mesmo?

