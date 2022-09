Com humanização e preços acessíveis, Clínica Popular da Saúde também oferta endoscopia

Apesar de causar temor em muita gente, a endoscopia é um exame de imagem simples, que é fundamental para avaliar e auxiliar no diagnóstico de doenças que afetam o sistema digestivo.

O procedimento nada mais é que um tubo flexível, que se chama endoscópio e que possui uma espécie de câmera, que capta imagens da mucosa do esôfago, do estômago e do duodeno.

Através da endoscopia, os profissionais capacitados de saúde conseguem encontrar enfermidades como gastrite, esofagite, tumores, sangramentos e até hérnias ou estágios iniciais de câncer.

E o ideal, para garantir um tratamento de sucesso, é sempre diagnosticar o quanto antes qualquer doença, por isso é essencial fazer acompanhamento médico e estar sempre com os exames em dia.

Com preços acessíveis, a Clínica Popular da Saúde é preparada para ofertar o procedimento, sempre com o atendimento humanizado necessário para deixar o paciente tranquilo e confortável.

No local, os anapolinos recebem apoio completo, desde consultas até os exames, para que tenham, em um só espaço, os diagnósticos e atenção médica com as melhores opções de tratamento.

Cuidar do sistema digestivo é fundamental para se levar uma melhor qualidade de vida e os pacientes da Clínica Popular da Saúde ainda podem contar com uma estrutura completa e aconchegante durante todo o tratamento.

Vale lembrar que os pagamentos também podem ser parcelados em até 10 vezes nos cartões. Para isso, basta consultar antecipadamente as condições.

E para agendar consultas ou exames, basta entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.