Comurg admite problemas na coleta de lixo em Goiânia e dá novo prazo para normalização

Um mês após moradores de Goiânia denunciarem inconsistências no serviço de coleta de lixo, os problemas continuam em diversos pontos da capital. Em alguns bairros, o recolhimento de resíduos não ocorreu por quase duas semanas.

As denúncias apontam que o serviço segue irregular na Vila Mutirão, Setor Jaó, Setor Central, Vila Regina, Parque Amazônia e nos residenciais Jardim Bueno, Monte Pascoal e Brisas da Mata. À reportagem, os moradores relatam que já chegaram a acionar os canais de comunicação da Prefeitura de Goiânia, mas não obtiveram retorno.

Em agosto, as interrupções no recolhimento do lixo eram causados por atrasos nos pagamentos de empresas que prestam serviços para a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A ITA Frotas, empresa que faz locação de caminhões e fornece motoristas para a companhia, chegou a paralisar os serviços após cinco meses de atrasos consecutivos.

Além dos débitos com a ITA, que chegou a um acordo após cinco dias de paralisação e pagamento parcial dos valores, a Comurg também tinha pendências financeiras com a Ticket Log, que faz a gestão de combustíveis da companhia.

Agora, porém, a dificuldade apontada pela administração municipal é outra. Em nota, a Prefeitura de Goiânia alega que, em virtude da escassez de peças de reposição no mercado, a Comurg enfrentou um período de dificuldades para manter toda a frota de caminhões prensas em atividade.

Apesar disso, o Paço garante que, a partir desta quarta-feira (21), até o final desta semana, todos os circuitos de coleta orgânica serão retomados. Para tanto, uma força-tarefa será realizada para recompor os circuitos que ficaram sem coleta do lixo no dia marcado.