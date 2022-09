Preenchimento labial de jovem dá errado e a comparação que estão fazendo é cruel

Uma jovem decidiu tornar pública a história tensa que viveu após fazer um preenchimento labial e dar tudo errado. O caso viralizou no TikTok e internautas chegaram a comparar a moça com o Pato Donald.

Ruby, de 23 anos, contou no vídeo que já realizava aplicações com ácido hialurônico nos lábios há algum tempo, mas foi durante a pandemia que tudo deu errado e ela decidiu interromper os procedimentos.

Segundo a moça, ela estava buscando mais definição e volume, então disse à enfermeira sobre os desejos. Neste momento, a profissional explicou que teria de ser realizada a dissolução dos produtos já injetados anteriormente.

“Eu disse à clínica que queria mais forma e definição, mas me disseram que, se quisesse, teria que dissolver os lábios e começar de novo, pois eles estavam muito cheios”, explicou ela.

“Eu tive muito preenchimento dérmico administrado em meus lábios por mais de dois anos e meus lábios perderam a forma e o preenchimento estava migrando”, justificou sobre o porquê de ter quisto a última aplicação.

“Alguns segundos após a injeção, comecei a inchar, mas a enfermeira continuou e apenas disse que um pequeno inchaço era aparentemente normal”, relembrou a jovem.

Segundo Ruby, foi só quando a profissional terminou de dissolver o produto que a boca dela ficou gigante, a ponto de preocupar a todos presentes. “Ela então me acompanhou até o carro e disse à minha mãe que ela precisava me levar ao hospital imediatamente”, contou.

“Foi terrível. Eu estava com medo de ficar desfigurado permanentemente e o inchaço nunca diminuir”, desabafou. Porém, depois do susto, ela foi tratada por uma equipe médica muito receptiva.

De acordo com Ruby, os médicos informaram que ela teve muita sorte. “Eles disseram que tive sorte por não ter entrado em choque anafilático e que as primeiras reações são um aviso, portanto, as futuras tendem a ser muito piores”.

