Mais resistente e fácil de manter, telha promete acabar com as goteiras e ganha espaço no Brasil

A durabilidade desse material é considerada como uma das mais altas do mercado atualmente

Magno Oliver - 01 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

De vez em quando precisamos subir no telhado de casa para arrumar uma antena, consertar um vazamento e a bola de neve surge. As telhas racham, abrem fissuras, causam vazamentos e é uma dor de cabeça sem fim. Quem nunca, não é mesmo?

Com o passar do tempo, o telhado de uma casa vai apresentando problemas que é um incômodo quase que universal e muita gente perde o sono por não saber como resolver: goteiras e telhas quebradas.

Porém, esses problemas que exigem reformas frequentes podem estar com os dias contados com uma nova solução que chegou para os lares.

Uma nova solução estrutural para os lares brasileiros está fazendo bastante sucesso e com a promessa de por fim aos problemas de goteiras constantes e rachaduras nos tetos das casas.

Assim, a tecnologia, já popularmente comum no Canadá e EUA, está chamando a atenção do ramo de construção no Brasil. Trata-se de um novo tipo de telhado resistente e duradouro para uma casa.

A novidade se chama telha shingle e é sucesso lá fora. Essa telha é feita com uma mistura de material que une manta asfáltica, rocha vulcânica e fibra de vidro.

Assim, esse composto forma um tipo de telhado que garante uma vedação total da cobertura e elimina completamente as chances de infiltrações e rachaduras na parte superior.

As equipes de engenharia estão em comemoração com esse novo material, pois além de impermeável, a telha conta com um sistema de sobreposição autocolante que reforça a proteção contra a entrada de água e umidade.

Dessa forma, a telha shingle ganha espaço no mercado como opção ideal para quem busca um telhado resistente e de baixa manutenção. O fabricante explica que a durabilidade dela é uma das mais altas do mercado até o momento.

Algumas fábricas oferecem até 30 anos de garantia, pois alguns modelos resistem a ventos acima de 200 km/h tamanha a resistência a ações da natureza. A telha ficou conhecida também por não trincar e nem quebrar com peso corporal. Ela exige apenas uma limpeza simples a cada dois anos.

