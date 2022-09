Mananciais de Anápolis resistem à seca em 2022, e Saneago desativa reservas emergenciais

Os reservatórios de água que abastecem Anápolis resistiram, neste ano, ao período mais crítico de seca sem precisar do temido escalonamento.

Por mais que as chuvas tenham voltado a cair na cidade apenas na última semana, após quatro longos meses, o Ribeirão Piancó I, principal reservatório de abastecimento do município, se manteve no nível de atenção, sem alcançar os níveis críticos e altamente críticos.

Tais dados constam na Sala de Situação da Saneago, que foi atualizada pela última vez nesta quarta-feira (21). Além disso, plataforma mostra que o único reservatório que se encontra abaixo dos 70% de abastecimento, é o que abastece a Vila Fabril e a Vila Santa Maria de Nazareth, que encontra-se com 37,9%.

Ao Portal 6, o Gerente da companhia em Anápolis, Davi José Araújo, explicou que os trabalhos realizados nas bacias pela empresa, como a recuperação de nascentes e o plantio de árvores, contribuíram para que não houvesse falta d’água durante o período de estiagem.

“Mesmo antes do período chuvoso, que se iniciou na última sexta-feira (16), os níveis de abastecimento estavam superiores aos de 2021, 2020 e 2019. Com esses trabalhos, garantimos um melhor abastecimento, assim como uma melhor segurança da água tratada para a população”, afirmou.

Para trazer um maior alívio para os anapolinos, Davi José compara este ano com o anterior e aponta a existência de unidades de reserva que garantem uma maior estabilidade.

“Vamos pegar o mesmo período do ano passado, que estava em torno de 300 l/s a vazão e já conseguiu recuperar uma boa parte, encontrando-se agora em um nível de atenção com 600 l/s”, pontuou.

“O período de estiagem vem se aproximando do fim, provavelmente nos próximos vinte dias já vamos ter uma regularidade das chuvas, mas ainda temos as unidades de reserva que poderão entrar emergencialmente no caso de falta de água bruta nas bombas do Piancó e da captação do Caldas, que abastece a região sul”, completou.

O gerente da Saneago ainda destacou que as reservas que chegaram a ser acionadas no período de seca foram desligadas na segunda-feira (19).