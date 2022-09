Pesquisa Ipec mostra Caiado liderando para o Governo de Goiás e Marconi para o Senado

Pesquisa Ipec contratada pela TV Anhanguera e divulgada nesta quinta-feira (22) aponta que o governador e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado (UB), está liderando a corrida pelo Palácio das Esmeraldas.

Na pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos, Caiado tem 55% das intenções de voto, contra 23% de Gustavo Mendanha (Patriota). Foram entrevistadas 800 pessoas de 36 municípios goianos entre os dias 19 e 21 de setembro.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais.

Empatados tecnicamente dentro da margem de erro estão Major Vitor Hugo (PL), com 6%, Wolmir Amado (PT), com 3%, Cintia Dias (PSOL), Professora Helga (PCB) e Professor Pantaleão (UP), com 1% cada.

Edigar Diniz (Novo) e Vinicius Paixão (PCO) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 4% e aqueles que não souberam ou não quiseram responder a entrevista são 6%.

Para o Senado Federal, o líder das pesquisas é Marconi Perillo (PSDB). O tucano aparece com 28% das intenções de voto. Na segunda colocação está o deputado federal Delegado Waldir (UB), com 18%.

Os índices são relativos a pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados para a população. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

João Campos (Republicanos) está com 9%, seguido de Denise Carvalho (PCdoB) e Alexandre Baldy (PP), ambos com 6%, Wilder Morais (PL), com 5%, Vilmar Rocha (PSD), com 4% e Leonardo Rizzo (Novo), com 3%, estão empatados dentro da margem de erro.

Manu Jacob (PSOL), com 1% está empatada com todos os candidatos dentro da margem de erro, com exceção de Marconi, Waldir e João Campos. Antônio Paixão (PCO) não foi citado.

Votos brancos e nulos somam 8%, enquanto 13% do eleitorado entrevistado não souberam ou não quiseram responder a pesquisa.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00938/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número GO06085/2022.