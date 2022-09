Vídeo mostra brasileiro fazendo o impensável com uma das cobras mais venenosas do Brasil

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem segurando uma das cobras mais peçonhentas do Brasil, em cima do rosto, e internautas têm dividido opiniões nos comentários.

A cobra-coral-verdadeira é uma víbora bastante perigosa e capaz de bloquear o sistema neuromuscular e causar insuficiência respiratória, além de deixar a visão turva, dificultar a deglutição e provocar vômitos em humanos.

O ‘corajoso’ em questão não foi identificado. No entanto, o biólogo Henrique Abrahão, especialista em serpentes, comentou sobre o vídeo e deixou recado importante.

“Essas coisas que me faz buscar terapia. A gente desaconselha qualquer um a não pegar em bicho. Não incentivo!”, desabafou no post, realizado no canal do Youtube.

O profissional explicou que o réptil em questão é uma subespécie muito perigosa e o veneno é capaz de afetar diretamente os neurotransmissores.

Durante as cenas do corajoso, ele brinca com o animal silvestre, colocando a cobra no rosto e cabeça. Apesar de ser considerado por muitos internautas como ‘doido’, ele diz diversas vezes para que outras pessoas não repitam o gesto dele.

Assista