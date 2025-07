Pessoas que nascem em um desses 6 dias costumam ter mais sorte na vida

Segundo muitas crenças populares e estudos místicos, algumas datas parecem mesmo atrair boas oportunidades ao longo da vida

Pedro Ribeiro - 16 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal Menino Prendado)

Pessoas que acreditam em sorte, astrologia ou numerologia sempre ficam curiosas para saber se o dia do nascimento influencia o destino.

E a verdade é que, segundo muitas crenças populares e estudos místicos, algumas datas parecem mesmo atrair boas oportunidades ao longo da vida.

Pessoas que nascem em determinados dias tendem a ter mais sorte em áreas como trabalho, relacionamentos e até finanças. Mas afinal, que dias são esses?

1. Dia 7 de qualquer mês

Pessoas nascidas no dia 7 costumam ser vistas como especiais. Esse número é considerado místico em várias culturas. Representa sabedoria, espiritualidade e intuição. Não por acaso, quem nasce nesse dia costuma ter sorte com escolhas importantes, além de atrair boas energias em momentos decisivos da vida.

2. Dia 3 de qualquer mês

O número 3 está relacionado à criatividade, à comunicação e à alegria. Pessoas que nascem nesse dia geralmente têm uma energia leve, que atrai boas oportunidades e amizades duradouras. Elas costumam se destacar em áreas artísticas ou que envolvem contato com o público.

3. Dia 21 de qualquer mês

O dia 21 une a energia do número 2 (parceria) com o 1 (início), somando 3 (comunicação e sorte). Pessoas nascidas nesse dia tendem a ter facilidade para iniciar projetos, fazer conexões e crescer na vida com apoio de outras pessoas. Além disso, costumam ter muita sorte em novas fases da vida.

4. Dia 8 de qualquer mês

O número 8 é símbolo de poder, equilíbrio e realização material. Quem nasce nesse dia tem grandes chances de prosperar financeiramente, além de possuir uma forte determinação. Pessoas do dia 8 costumam ser práticas, organizadas e, muitas vezes, atraem sucesso com mais facilidade do que a média.

5. Dia 11 de qualquer mês

O número 11 é considerado um número mestre na numerologia. Representa intuição elevada, sensibilidade e visão além do comum. Pessoas que nascem nesse dia costumam ter uma sorte diferente: não necessariamente ligada ao dinheiro, mas à proteção espiritual e à capacidade de estar no lugar certo, na hora certa.

6. Dia 28 de qualquer mês

Pessoas nascidas no dia 28 costumam carregar uma energia de liderança e conquista. Elas são independentes e têm boa sorte quando seguem seus próprios caminhos. Esse número também indica força interior e uma certa proteção contra quedas bruscas, fazendo com que os desafios da vida sejam superados com mais facilidade.

