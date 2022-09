Festival de Teatro Popular em Goiânia terá entrada gratuita para mais de cinco espetáculos

Para quem está em busca de uma diversão com custo baixo, neste sábado (24) e domingo (25) acontece em Goiânia o II Festival de Teatro Popular.

O evento será no Teatro Goiânia Ouro, localizado na Rua 3, no Centro, com entrada gratuita. Ao todo, serão 06 espetáculos apresentados.

No sábado, o evento tem início às 10h, com a peça “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”. A última do dia, será a “Amor por Anexins”, às 20h.

Já no domingo, a primeira peça ,”O Reino das Caixa Mágicas”, começa às 10h e a última, “A Empregada Quase Perfeita”, termina às 19h30.

Para garantir um ingresso, é necessário acessar a plataforma Sympla ou ir até a bilheteria do teatro, duas horas antes de cada espetáculo.

Vale lembrar que os interessados só podem retirar dois ingressos por CPF.

Confira a programação:

Sábado (24)

10h – O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá – Cia de Teatro Sala 3

15h30 – Cora Coralina – Cia de Teatro Sala 3

20h – Amor por Anexins – Grupo Guará

Domingo (25)

10h – O Reino das Caixa Mágicas – Cia Caminhart

15h30 – Causos da Sanica – ACT – Casa do Teatro

19h30 – A Empregada Quase Perfeita – Cia Carlos Moreira