Guinness Book revela o tamanho da mulher que bateu recordes e é mais alta do mundo

O livro mundial dos recordes, Guinness Book, declarou uma jovem, de 25 anos, como a mulher mais alta do planeta, com a marca de 2,15 metros.

Rumeysa Gelgi sofre da raríssima síndrome de Weaver e, graças a isso, teve o crescimento muito acelerado. Inclusive, na adolescência, a moça já havia passado pelo Guinness.

Ela, que é turca, confessa que nunca foi fácil conviver com a diferença exorbitante de tamanho com o restante do círculo social e que preconceitos não faltaram durante a trajetória.

Agora, com o reconhecimento mundial, Rumeysa tem bastantes motivos para se sentir especial, já que além da altura, ela foi reconhecida como a mulher viva com o dedo mais longo, medindo 11,2 cm.

E não para por aí! As costas da turca também foram credibilizadas pelos 59,9 cm, fazendo dela a mulher viva com as mais longas costas do planeta. As mãos também entraram para os recordes (24,93 cm a direita e 24,26 a esquerda)

A condição patológica da vencedora dos prêmios é tão rara que, durante toda a história da medicina no mundo, apenas 50 casos como o de Rumeysa foram identificados.

Apesar de parecer um ‘superpoder’, a síndrome acarreta graves deficiências físicas, como escoliose, falta de músculos e problemas de equilíbrio.