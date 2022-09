Pedal retrô vai embalar ciclistas pelas ruas de Goiânia no domingo (25)

O 4º Tweet Ride Goiânia promete reunir diversas bicicletas retrô e vintage e atrair a atenção dos goianienses, na Alameda dos Buritis, em frente à antiga sede Assembleia Legislativa de Goiás, no Setor Oeste da Capital.

O evento está marcado para ter início a partir das 08h e os participantes poderão entrar no clima e utilizarem roupas temáticas da década de 1970.

O idealizador do projeto, Giuseppe Arrastes, destaca que o Pedal Retrô cultiva a história de Goiânia, relembrando a época em que a cidade foi considerada como a “capital da bicicleta” no Brasil.

“O evento é importante como esporte, cultura, história, lazer e como um meio social. O Pedal Retrô faz parte desse conjunto, onde o objetivo é o cultivo histórico da nossa capital”, frisou.

Além das mais diversas bicicletas vintage, os goianienses ainda poderão aproveitar a apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSG) que será feita na abertura do evento.

O passeio ciclístico vai passar pelas ruas do Setor Oeste e Centro, e o encerramento será realizado no Beco da Codorna, na Avenida Anhanguera, 5331, no Setor Central.

Falando em encerramento, uma apresentação da cantora Cida Araújo e Banda, às 11h, vai fechar o pedal, assim como diferentes Food Trucks com comidas e bebidas para o público se deliciar.