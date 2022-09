Prédio pega fogo no Setor Bueno, em Goiânia, e deixa trabalhadores encurralados

Um incêndio em um edifício inacabado no Setor Bueno, em Goiânia, precisou mobilizar equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) na manhã deste sábado (25).

Segundo a corporação, as chamas tomaram o subsolo do imóvel, fazendo com que os trabalhadores que atuavam nos andares superiores enfrentassem dificuldades para sair do local.

Pelo enorme obstáculo causado pelo fogo, os profissionais precisaram ser retirados do edifício pelo bombeiros.

Devido a grande quantidade de fumaça presente no incêndio, duas pessoas resgatadas precisaram ser rapidamente encaminhadas para unidades de saúde.

As chamas ainda não foram totalmente controladas e ao todo, oito viaturas do Corpo de Bombeiros estão tentando controlar a situação.

Em nota, a Brasal Incorporação reforça seu compromisso com os treinamentos e equipamentos de segurança da equipe e obra. A eficiência no controle deste incidente é resultado deste trabalho permanente