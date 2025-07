Moradora de Anápolis compra sacola com 14 tomates no Assaí e se surpreende com o valor no caixa

Produto essencial do dia a dia foi um dos que mais apresentou variação de preço na cidade, segundo levantamento do Procon

Isabella Valverde - 10 de julho de 2025

Preço do tomate no Assaí Atacadista surpreendeu moradora. (Foto: Reprodução e Luana Oliveira/Google Maps)

Uma moradora de Anápolis passou por uma situação inusitada durante as compras desta quinta-feira (10), no Assaí Atacadista.

Ao chegar ao caixa com uma sacola contendo 14 tomates, se surpreendeu com o valor final: nada menos que R$ 39,45.

O peso total da fruta somou 5,810 kg e, como o quilo estava custando R$ 6,79 no momento da compra, o valor acabou chamando atenção.

“Valor de uma carne”, lamentou a mulher, que trabalha preparando marmitas e precisa comprar tomate todos os dias para manter sua produção.

No Assaí, como em outras redes do mesmo modelo, a balança fica no próprio caixa. Isso significa que o cliente só descobre o peso exato — e, consequentemente, o preço total — no momento de finalizar a compra, o que pode gerar surpresas em casos como este.

Vale destacar, porém, que a alta nos preços não é, necessariamente, responsabilidade direta dos supermercados.

Fatores como a entressafra, o clima e a oscilação no abastecimento dos centros de distribuição influenciam diretamente no custo de alimentos frescos como o tomate.

De acordo com o Procon Municipal, o tomate foi justamente o item que apresentou a maior variação de preço entre os supermercados de Anápolis neste início de mês.

O quilo pode ser encontrado por valores que vão de R$ 4,99 até R$ 9,99 — uma diferença de 100%.

E ele não foi o único produto com variações significativas. A pesquisa também apontou diferenças de até 89% no preço da água sanitária e do sabão em pó, além de 76% na banana.

O levantamento considera uma ampla gama de itens que compõem a cesta básica, como carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão francês, café, frutas, açúcar, óleo e margarina ou manteiga.

Apesar disso, o estudo identificou uma boa notícia para os consumidores: o custo médio da cesta básica em Anápolis registrou queda neste mês de julho.

O valor, que em junho era de R$ 656,26, passou para R$ 607,62, representando uma redução de quase R$ 50.

Dicas para economizar na hora de comprar alimentos com preços instáveis

Para driblar os altos e inesperados valores de produtos como o tomate, especialistas recomendam algumas estratégias simples: pesquisar preços em diferentes estabelecimentos, optar por feiras livres e hortifrutis, comprar apenas a quantidade necessária e priorizar alimentos da estação, que costumam ser mais baratos e frescos.

Outra dica útil é substituir ingredientes mais caros por outros similares na preparação das refeições — o que ajuda a manter a qualidade sem pesar tanto no bolso.

