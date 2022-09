Seis destinos instagramáveis em Goiânia que vão te render muitos likes

Seja por hobby ou para aprimorar as habilidades profissionais, a escolha do cenário na hora da foto é algo decisivo para quem busca capturar uma boa imagem e ‘bombar’ nas redes sociais. Por sorte, alguns espaços espalhados em Goiânia podem dar aquela ‘mãozinha’ na hora do ‘clique’, já que oferecem paisagens belas e gratuitas.

Embora sejam conhecidos por muitos, o potencial instagramável que existe em certos pontos turísticos da cidade segue sendo uma incógnita para alguns goianienses.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com seis opções de lugares para tirar fotos em Goiânia.

1. Beco da Codorna

Localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Central, o Beco da Codorna é a opção ideal para quem busca um ambiente mais despojado e estiloso na hora de tirar uma foto.

Inaugurado em 2014 por alunos do curso de Publicidade e Propaganda, o local é o primeiro Museu de Arte Urbana de Grafite ao ar livre do Centro-Oeste.

Por lá, é possível encontrar diversos desenhos registrados nos muros e que remetem à essência da cultura urbana da cidade.

2. Antiga Estação Ferroviária de Goiânia

Outra opção para quem está em busca de encontrar um cenário instagramável na cidade, é Antiga Estação Ferroviária de Goiânia, que fica na Avenida Goiás, no Setor Central.

O local foi pintado por Frei Confaloni, um dos maiores artistas plásticos de Goiás e é hoje um dos principais símbolos arquitetônicos do município.

3. Praça Cívica

A Praça Doutor Pedro Ludovico, conhecida por muitos como Praça Cívica, também apresenta um cenário bastante favorável para tirar uma foto.

O local foi construído em 1933 e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 2003.

Atualmente, a área é um dos principais cartões postais da cidade e é palco de diversos eventos e festividades culturais.

4. Jardim Botânico

Para quem procura uma paisagem mais natural, o Jardim Botânica, na Alameda do Contorno, no Jardim Santo Antônio, pode ser uma ótima opção.

O local serve de abrigo para mais de 1 mil espécies de plantas nativas e animais silvestres e uma vasta área para os visitantes aproveitarem.

5. Vila Cultural Cora Coralina

Localizado no subsolo entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, a Vila Cultural Cora Coralina é mais um destino instagramável em Goiânia.

O ambiente é um dos mais importantes centros culturais da cidade e, constantemente, recebe exposições e eventos culturais.

6. Bosque Bougainville

O Bosque Bougainville, que fica no Parque das Laranjeiras, possui uma vasta quantidade de árvores, o que o torna um cenário ideal para quem busca tirar uma foto.

Além da vegetação, o lugar possui uma pista de caminhada, parque infantil, quadra de esporte e estações de convivência.