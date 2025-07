Araguaia 2025: Procon Goiânia revela onde comprar itens de pesca e camping até 400% mais baratos

Órgão orienta consumidores a verificarem qualidade dos produtos, validade, embalagem e outros

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Procon Goiânia encontra variação superior a 400% nos preços de itens para pesca e camping. (Foto: Procon Goiânia)

Em meio à chegada das férias do mês de julho — momento em que as famílias aproveitam para viajar ou praticar atividades ligadas à natureza principalmente no Rio Araguaia —, uma pesquisa do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) apontou uma variação superior a 400% no preço dos artigos voltados à prática de pesca e atividades de camping.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 30 de junho em sete pontos comerciais do segmento.

Conforme a pesquisa, o produto que apresentou a maior diferença foi o repelente adulto, com uma oscilação de 404,04%. O valor mais baixo foi de R$ 9,90, enquanto o mais alto foi de R$ 49,90.

Outro item que também teve uma variação representativa foi o anzol, com preços de R$ 9, na Caça, Pesca e Camping, em Campinas, e R$ 37,20 na Casa Caiçara Centro — o que representa uma oscilação de 313,33%.

Já a caixa térmica variou entre R$ 96 na Caça, Pesca e Camping e R$ 279 no Grupo Pantanal, no Setor Campinas – ou seja, 190,63%.

A carretilha SLX 150, por exemplo, obteve uma diferença de 145%, com valores entre R$ 1.000, no Centro Pesca, na Rua 7, 244, no Centro, e R$ 2.450 (Grupo Pantanal), enquanto a caixa organizadora para equipamentos de pesca oscilou de R$ 26,90 (Caça, Pesca e Camping) e R$ 61,70 (Viver Pesca e Camping, NA Avenida T 9), uma discrepância de 129,37%.

Já a barraca Nautika Dome 4 apresentou uma variação de 9,64%, com valores entre R$ 519,90 (Casa das Iscas Maced, Avenida Anhanguera) e R$ 570 (Casa Caiçara, na Rua Nove, 219, no Setor Central). O molinete Prisma variou entre R$ 145 (Caça, Pesca e Camping) e R$ 159 (Casa das Iscas Macedo ) – 10,28%-, enquanto a barraca Coleman 1 x 3 teve preços entre R$ 611 (Casa do Pescador) e R$ 675 (Viver, Pesca e Camping10) – total de 47%.

O molinete Daiwa Regal oscilou entre R$ 600 (Centro Pesca) e R$ 670 (Pantanal) – 11,67%), e a vara Evolution apresentou variação de 12,20%, sendo vendida entre R$ 184,50 (Centro Pesca) e R$ 207 (Caça, Pesca e Camping).

O Procon alerta que os preços refletem os valores praticados no momento da coleta e estão sujeitos a alterações. O órgão ainda afirma que nem todos os produtos foram encontrados em todos os estabelecimentos, podendo haver divergência de valores.

O programa também orienta os consumidores a verificarem a qualidade dos produtos, validade, embalagem, voltagem e sempre exigirem nota fiscal, além de testarem o item na loja.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!