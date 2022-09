Segredo de enfermeira vaza e ela é demitida pela reação tida pelos colegas de hospital

Uma enfermeira ‘precisou’ ser mandada embora do hospital em que trabalhava com idosos após ter os segredos vazados e virar assunto nos corredores da unidade.

Mas afinal, o que poderia ser tão grave assim? Bom, Jaelyn, que é indiana, mantém uma conta ativa no OnlyFans e divulga parte do trabalho no TikTok, onde capta mais clientes.

O problema é que os enfermeiros encontraram o perfil da moça e começaram a assistir os conteúdos durante o horário de trabalho, rindo e comentando sobre.

A direção do hospital não ficou nada contente com a balbúrdia na instituição, além do excesso de distração dos profissionais.

No TikTok, a Jaelyn explicou que gostava de manter os dois trabalhos, pois o site adulto acaba sendo algo instável.

“Você nunca sabe o que vai acontecer no OnlyFans, um mês você pode ganhar US$ 600 e no outro você pode ganhar US$ 50 mil, depende muito”, disse ela.

