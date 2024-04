O direito que a maioria das pessoas que andam de avião tem e não sabem

Gabriella Pinheiro - 19 de abril de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Embora viajar de avião seja uma prática natural e até recorrente para muitos, a maioria das pessoas que andam de avião ainda desconhecem de alguns direitos.

Um deles, por exemplo, está ligado a quando um passageiro contrai uma doença infectocontagiosa.

Quer saber mais sobre? Leia até o final e entenda mais sobre esse direito.

Estava prestes a viajar de avião, com as passagens pagas e contraiu uma doença? Apesar de muitos acharem que é necessário comprar uma nova passagem, saiba que é possível fazer uma remarcação gratuita da viagem.

Conforme garantido pela legislação, em casos de problemas de saúde que impossibilitem a realização da viagem, os consumidores que andam de avião poderão fazer a mudança de data do voo.

Para isso, é necessário que a pessoa apresente um laudo médico – para comprovar a doença -, em que apareça a não autorização do médico para fazer a viagem.

Assim, com o documento em mãos, você poderá entrar em contato com a companhia, informando o ocorrido e fazendo o requerimento para a remarcação do voo. Lembre-se de anotar o protocolo de atendimento no momento.

Caso você seja informado de que a viagem não poderá ser remarcada, você poderá fazer uma reclamação no site do Governo Federal, consumidor.gov.

Se mesmo depois desse passo a companhia continuar negando a remarcação, você pode procurar atendimento em um fórum do seu município e, posteriormente, ir até o juizado especial informando que deseja fazer uma Atermação.

Dessa maneira, você não precisará contratar um advogado particular e, provavelmente, terá o seu direito de remarcação garantido. Então, fica a dica!

