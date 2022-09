Aprenda como baixar fotos e vídeos do Instagram de uma maneira fácil

Sabe quando você vê aquela foto ou vídeo incrível no Instagram e fica com vontade de ter ele na sua galeria? Assim, para poder enviar no WhatsApp ou ver mais tarde offline. Se você quer aprender como baixar fotos e vídeos do Instagram de maneira fácil, você está no lugar certo!

Como baixar fotos e vídeos do Instagram utilizando sites:

Para salvar a foto na galeria do seu celular ou do computador, você pode utilizar um desses dois sites diferentes: 10 insta.net ou Instasave. O passo a passo para utilizar eles é bem parecido, como você pode ver abaixo:

1. Primeiro você deve entrar no aplicativo ou site do Instagram e encontrar a foto ou vídeo que deseja salvar;

2. Depois clique na opção menu (são os três pontos na parte superior da foto) e selecione “copiar a URL de compartilhamento”, caso você estiver pelo celular. À medida que via o computador, basta copiar o link da foto.

3. Agora você deve entrar em um dos sites, colar o link copiado e clicar em “Go” ou “download”

4. Para terminar, segure o dedo na imagem que apareceu e tocar em “Salvar imagem”

Como baixar fotos e vídeos do Instagram com aplicativos no celular:

Há vários aplicativos para realizar essa tarefa, que inclusive salva story, reels e publicações no feed no geral, hoje iremos apresentar dois: o Instake e o Instant Save. Veja:

Instake:

1. Abra o Instagram e clique na opção de copiar o link daquela imagem – dentro do menu, selecione “copiar URL de compartilhamento”;

2. Depois, vá até o aplicativo e clique na opção “downloader para instagram” para a imagem ser salva na sua galeria.

Instant Save:

1. Abra o Instagram e copie a URL de compartilhamento da sua imagem;

2. Vá até o aplicativo e clique na opção “photo downloader for instagram” e faça o download na imagem selecionada.

