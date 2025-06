Ana Maria Braga fala sobre autoestima, envelhecimento e amor

Folhapress - 22 de junho de 2025

Ana Maria Braga. (Foto: Mathilde Missioneiro/Folhapress)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Ana Maria Braga, 76, foi a convidada especial do Domingão com Huck neste domingo (22) e protagonizou uma conversa cheia de revelações com o colega de emissora. A apresentadora afirmou que não vê problema em envelhecer diante das câmeras. “Vejo minhas rugas, vejo o tempo passar. Mas, quando estou nua na frente do espelho, eu me adoro e me acho bonita”, declarou.

Ela contou ainda que, além de praticar exercícios físicos por uma questão de saúde, também o faz para manter a autoestima: “Você se amar, se querer bem, é a coisa mais importante do mundo. E é assim que eu me dou com o tempo”, completou.

A apresentadora do Mais Você, da Globo, revelou que conheceu o marido, Fábio Arruda, 54, em 2021. “Estamos juntos há cinco anos, desde a pandemia. Quero levantar uma bandeira, que é a seguinte: mulheres bem resolvidas, mulheres que têm autonomia na sua vida -seja ela intelectual ou financeira-, dificilmente são paqueradas. Os homens, independentemente da idade da mulher, não têm coragem de chegar”, afirmou Ana Maria.

Ela também revelou que sentiu um clima entre os dois já no primeiro encontro.”Você quer dizer que se apaixonou pelo Fábio de máscara?”, perguntou Luciano Huck, 53. “Pelo primeiro olhar! Ele não olhou para mim como Ana Maria Braga, olhou nos meus olhos, com um jeito… como um homem olha para uma mulher. Aquilo mexeu comigo. Comecei a fazer uma pesquisa e consegui algumas informações”, contou.

O casal oficializou a união em abril de 2025, em uma cerimônia realizada na mansão da apresentadora.

“Eu acredito no amor. Acredito que é bom viver junto com alguém, é bom repartir, é bom estar aconchegada e dar aconchego”, concluiu Ana Maria.