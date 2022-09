De tempo firme a tempestade; veja como fica o clima em algumas cidades de Goiás

Apesar do predomínio do tempo chuvoso em Goiás, a situação climática em alguns municípios do estado pode sofrer uma alteração ao longo desta quarta-feira (28).

Conforme a previsão divulgada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o tempo irá variar entre nebulosidade e sol, com a formação de áreas de instabilidade em várias localidades.

Em um estado do tamanho de Goiás, a discrepância entre uma região e outra fica nítida, conforme aponta a meteorologia.

Enquanto em Rio Verde, situada na região Sudoeste, a previsão é de volume de precipitação de 12 mm, em Ceres, localizada na região Central, não há possibilidade de cair sequer uma gota d’água.

Em outras, como é o caso de Porangatu, Goianésia, Rubiata, Flores de Goiás e Formosa, a probabilidade de chuva também é nula. Em contrapartida moradores de Catalão, Jataí e Itumbiara podem vivenciar possibilidade de até 10 mm.

No meio termo, estão Luziânia, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos e Cumari, com precipitações que podem variar de 3mm até 9 mm.

Em Goiânia, é possível que, ao longo da quarta-feira, haja uma variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas, com temperatura máxima podendo chegar até 32º e a mínima em 19º.

Já em Anápolis, o tempo apresenta um cenário bastante similar ao da capital, mas com diferença de que a máxima pode alcançar até 29º.