Carro desgovernado desce rua de Anápolis e destrói entrada de estabelecimento comercial

Situação aconteceu no Residencial Arco Íris, logo quando o domingo amanheceu

Paulo Roberto Belém - 29 de junho de 2025

Celta acertou em cheio a porta de um estabelecimento comercial (Foto Reprodução)

Uma mulher, de 48 anos, acionou a Polícia Militar (PM), após ser acordada na manhã deste domingo (29), com um carro desgovernado batendo contra o ponto comercial do estabelecimento, no Residencial Arco Íris, em Anápolis.

A situação teria ocorrido assim que o dia amanheceu na Avenida Contorno, por volta das 06h30. O Chevrolet Celta bateu contra a porta de aço e parte da alvenaria do cômodo, sendo que a empresária percebeu a situação pelas câmeras.

Os militares apuraram que o veículo desceu aparentemente sem ninguém no comando, supostamente porque a via é íngreme. Felizmente, ninguém se feriu.

A corporação localizou o proprietário do Celta. Ele contou que tinha chegado em casa do trabalho por volta do horário do episódio, deixando o carro estacionado na porta da residência, às margens da calçada.

Entretanto, dizendo não se lembrar se puxou o freio de mão, conveniente para a região, pois a via é uma subida/descida, sugeriu a possibilidade de tê-lo deixado desengatado. Ele reconheceu que o veículo adquiriu velocidade considerável até bater no comércio.

Tendo a polícia ouvido os relatos no local e identificando a legalidade documental do Celta, os militares registaram a situação como dano. A Polícia Civil (PC) deve atuar caso os envolvidos não se resolvam quanto ao reparo do estrago causado pelo episódio.

