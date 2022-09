Preso suspeito de matar namorada por não aceitar o fim do relacionamento em Goiânia

Marcelo Maciel da Silva, investigado por matar a ex-companheira e ferir o então namorado dela, foi no dia 30 de outubro de 2021, no Setor Guanabara, em Goiânia, foi preso na segunda-feira (26).

Ele foi encontrado por meio de compartilhamento de informações da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios com a Polícia Civil do Ceará – local onde estava morando.

Conforme as investigações, Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com Milena Oliveira de Souza – que já estava com outra pessoa.

Inclusive, foi apurado que ele monitorava a casa da vítima e, em uma oportunidade, arrombou a casa, matou Milena e ainda tentou matar o então namorado dela.

Depois do crime, ele pediu rescisão contratual de trabalho e deixou a capital goiana – seguindo o paradeiro para diversos lugares e capitais do País. Ele foi encontrado enquanto embarcava em um ônibus no terminal rodoviário de Fortaleza.